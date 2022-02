La tecnologia touchless: cos’è e perché è il futuro

Il mondo della tecnologia sta per compiere un passo avanti grazie allo sviluppo del touchless, che permette di interagire con una macchina senza toccarla.

La necessità di evitare contatti con superfici potenzialmente contaminate, vista l’emergenza sanitaria, ha dato un’accelerata al processo di sviluppo e alle applicazioni del touchless.

La fine dell’era del touch screen

Il settore tecnologico ha subito una grande rivoluzione negli ultimi decenni. La comparsa di Internet, lo sviluppo del digitale e la creazione dei cloud system hanno dato inizio a un’epoca di grandi cambiamenti. Lo shopping oggi si fa tramite il web. Si possono persino fare alcune visite mediche a distanza, grazie alla telemedicina. L’intrattenimento poi è diventato variegato e sempre disponibile, grazie alla tecnologia dello streaming online. È così che sono nati Amazon Prime, Netflix, Playstation Now, Betnero e tanti altri operatori di gioco online che, con i giochi dal vivo, creano una nuova modalità di intrattenimento virtuale e regalano quel tocco di originalità in più assumendo forme molto vicine a quelle degli show, anche televisivi; tutto ciò proposto da operatori legali specializzati nel settore.

E la tecnologia touch screen? Sembra ieri. Eppure, il touch screen ha fatto la sua comparsa ormai diversi anni fa. Gli user hanno dovuto imparare a interagire con i propri device sfiorando uno schermo, invece che schiacciando dei tasti, che sono diventati desueti. Negli smartphone di oggi, sono rimasti sono quelli per l’accensione e per la regolazione del volume. Tutto il resto si avvale di tap su display.

La digitazione oggi però sta diventando obsoleta, per lasciare spazio a una nuova tecnologia, quella senza contatto.

È stato sufficiente installare una telecamera, un microfono o un sensore per trasformare i dispositivi in touchless.

Cos’è la tecnologia touchless?

Il touchless rappresenta una tecnologia che permette di immettere input in un dispositivo senza toccarlo. Si avvale quindi di voce e gesti per comandare un device. Fu messa a punto per permettere a utenti di interagire con display e totem senza toccarli. L’emergenza sanitaria degli ultimi anni ha reso necessario un rigoroso rispetto dell’igiene. Le superfici pubbliche possono essere potenzialmente contaminate. Non toccarle è diventato un’esigenza di rilevanza vitale, nelle fasi più dure della pandemia.

Da qui l’accelerata allo sviluppo di tecnologie touchless. La più importante è relativa all’immissione di comandi con la voce. Esempi sono già gli assistenti vocali come Cortana, Alexa e Ok, Google, capaci di comprendere il linguaggio naturale umano e di imparare dalla loro esperienza. Si chiama intelligenza artificiale la tecnologia sottesa al loro funzionamento.

Conclusioni

Il veloce sviluppo e le numerose applicazioni della tecnologia touchless sono frutto di un periodo caratterizzato dalla necessità di garantire l’igiene. La loro implementazione ha però solo subito un aumento della velocità. Si tratta infatti di una tecnologia che avrebbe, più lentamente, preso campo lo stesso.

Con il progressivo e auspicato spegnimento dell’emergenza sanitaria, il nuovo modo di interagire senza contatto con le macchine continuerà a soppiantare la vecchia tecnologia touchscreen, perché più comoda, veloce e intuitiva.