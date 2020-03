5 cose all’aroma di mela che non hai ancora provato

La mela verde viene spesso associata ad un celebre spot dai denti bianchissimi e in generale alla salute, e non potrebbe essere altrimenti, visto che possiede diverse proprietà positive per il nostro organismo. In primo luogo, questo frutto è ricco di fibre, e va a vantaggio anche della digestione. È un alimento che sazia in fretta e che non contiene moltissime chilocalorie, quindi è adatto anche come spuntino in un regime di dieta. Non solo: oltre a favorire una corretta alimentazione, possono migliorare in generale lo stile di vita in molti modi diversi.

Quali sono gli altri vantaggi delle mele verdi? Ad esempio la loro capacità di regolare l’intestino, insieme ad un alto contenuto di sali minerali e di antiossidanti. Infine, la mela verde è ottima per la depurazione del fegato, per la salute della pelle e contro le infiammazioni. Non solo: possono anche aiutare a smettere di fumare sigarette tradizionali.

5 cose alla mela verde da provare

Abbiamo selezionato 5 aromi alle mele verdi che, in qualche modo, possono ricordare la fragranza del frutto. Dal profumo per auto alle sigarette elettroniche, ecco le nostre 5 preferenze:

Profumo per auto all’aroma di mele : possiamo arricchire la nostra automobile, aggiungendo un tocco di mela verde? La risposta è assolutamente positiva, e il merito va ai profumi e alle fragranze apposite, dal classico Arbre Magique fino ad arrivare ai veri e propri profumi in boccetta. In sintesi, non mancano di certo le opzioni per rinfrescare l’abitacolo della nostra vettura con i sentori della mela verde.

: possiamo arricchire la nostra automobile, aggiungendo un tocco di mela verde? La risposta è assolutamente positiva, e il merito va ai profumi e alle fragranze apposite, dal classico Arbre Magique fino ad arrivare ai veri e propri profumi in boccetta. In sintesi, non mancano di certo le opzioni per rinfrescare l’abitacolo della nostra vettura con i sentori della mela verde. Aroma per sigaretta elettronica alla mela verde : chi è appassionato di vaping, e chi ha deciso di lasciare il tabacco in favore delle e-cig, saprà già che sul mercato si possono trovare svariati aromi per sigaretta elettronica, tra cui i liquidi alla mela verde, come ad esempio quello prodotto da Blu . È un ottimo sistema per godersi lo “svapo” aggiungendo il sapore e il profumo delle mele.

: chi è appassionato di vaping, e chi ha deciso di lasciare il tabacco in favore delle e-cig, saprà già che sul mercato si possono trovare svariati aromi per sigaretta elettronica, tra cui i liquidi alla mela verde, come ad esempio quello prodotto da . È un ottimo sistema per godersi lo “svapo” aggiungendo il sapore e il profumo delle mele. I biscotti alle mele : non possono ovviamente mancare in lista i classicissimi biscotti alle mele, con o senza ripieno di confettura. Si tratta di un alimento corroborante e dal sapore prettamente autunnale , che possiamo gustarci a colazione o a merenda, insieme ad una tazza di latte ad esempio. Il consiglio? Meglio prepararli in casa, utilizzando così delle mele fresche, per poterle assaporare come si conviene e per sfruttare tutti i vantaggi di questo frutto.

: non possono ovviamente mancare in lista i classicissimi biscotti alle mele, con o senza ripieno di confettura. Si tratta di un alimento corroborante e dal , che possiamo gustarci a colazione o a merenda, insieme ad una tazza di latte ad esempio. Il consiglio? Meglio prepararli in casa, utilizzando così delle mele fresche, per poterle assaporare come si conviene e per sfruttare tutti i vantaggi di questo frutto. Il liquore alla mela verde : chi ama concedersi un bicchierino di superalcolico, di tanto in tanto, oggi può contare sulle bottiglie di liquore alla mela verde . Naturalmente è bene optare per una bevanda senza additivi e prodotta con succo di mele di reale qualità, evitando i liquori con una gradazione alcolica elevata.

: chi ama concedersi un bicchierino di superalcolico, di tanto in tanto, oggi può contare sulle bottiglie di . Naturalmente è bene optare per una bevanda senza additivi e prodotta con succo di mele di reale qualità, evitando i liquori con una gradazione alcolica elevata. Le patatine alla mela verde: un celebre brand di patatine ha di recente lanciato sul mercato una nuova varietà alla mela verde con l’aggiunta di un tocco di wasabi, per dare loro una marcia in più. Certo, non sono esattamente il cibo più sano al mondo, però sanno come aggiungere un tocco esotico agli aperitivi più classici.