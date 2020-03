Nelle ultime settimane il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, con i suoi assessori, si è attivato per “organizzare nuovi modi di comportamento dando vita ad iniziative per aiutare le persone in apprensione e difficoltà nel premunirsi dal Covid-19”.

Oggi Gandolfo ha però replicato alle critiche giunte nei giorni scorsi dai gruppi politici di opposizione.

Cosa sta succedendo nella politica recchese, nonostante l’emergenza coronavirus?

«Anche stamane – ha spiegato il sindaco Gandolfo – sono al lavoro in Comune. Ma oggi sono particolarmente seccato per gli inutili messaggi che sta facendo passare il ‘capo dei no’ della città di Recco attraverso i mezzi di informazione. In momenti così difficili e preoccupanti è sconcertante assistere alla diffusione di informazioni scorrette.»

L’ultima critica? «E’ di ieri la richiesta all’amministrazione comunale, da parte dell’esponente di minoranza, di provvedere a sanificazioni giornaliere del territorio millantando anche una sua precedente richiesta in questa direzione, peraltro mai pervenuta. Questo vuol dire non sapere neanche di cosa si parla.

Il nostro metodo di sanificazione adottato ha la durata di 72 ore ed è per questo motivo che viene fatta la cosiddetta ‘aspersione’ per due settimane con quattro interventi.

Due volte la settimana nella zona commerciale della città e nei quartieri più densamente abitati, ovviamente non possiamo operare su tutto il territorio ma ci siamo concentrati in una zona molto vasta, per garantire sicurezza dei cittadini».

Come risponde a queste valutazioni sul operato della sua giunta comunale?

«Intervenire chiedendo dei ritmi di sanificazione più intensi crea sconcerto, panico e diffidenza tra i cittadini. Non intervengo mai in polemica e in contraddittorio con le nostre opposizioni ma in questo momento lo ritengo assolutamente necessario per mettere informazione corretta nel sistema.

Il nostro metodo di sanificazione permette di spargere il disinfettante in tutto l’ambiente circostante e non solo in terra. Devo dire che ieri alcuni comuni vicini si sono rivolti a me per chiedere informazioni sul tipo di attività che stiamo facendo, per utilizzare tutti lo stesso tipo di sistema.»

Per concludere, com’è oggi la situazione a Recco?

«La situazione è grave, ma non è drammatica. Anche se bisogna fare grande attenzione. In città ci sono stati dei casi positivi al Covid-19, ora ricoverati al San Martino.

Sto lavorando a stretto contatto con il consigliere regionale Franco Senarega per avere una catena di informazione più certa dall’Asl3 e per tenere sotto controllo la situazione al fine di informare correttamente i nostri cittadini. Questo deve essere il momento della responsabilità, dobbiamo solo essere invogliati ad alzare la guardia e a cercare di restare in casa evitando ogni contatto possibile». ABov