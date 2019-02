Ieri i carabinieri di Chiavari, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per “furto aggravato in concorso, porto di armi ed oggetti atti ad offendere in concorso” nonché per “uccisione e maltrattamento di animali in concorso” un 25 enne e un 41 enne, entrambi di Moconesi.

Secondo gli investigatori, i due denunciato erano entrati all’interno di un’azienda agricola di Cicagna e avevano rubato due agnelli.

Uno era stato ucciso e l’altro ferito.