Chiusura via Interiano modifiche linee bus in centro

In seguito alla chiusura al transito veicolare di via Interiano, giovedì 11 aprile dalle ore 21.00 alle ore 04.00 di venerdì 12 aprile, le linee 35, 35/, 606, 618, 634, 635, 641, N1, N2 e Volabus modificheranno il percorso come di seguito indicato.

In particolare:

Linee 35, 35/, 635 e 641

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, piazza De Ferrari, via Dante dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 606

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 618, N1, N2 e Volabus

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 634

Direzione ponente: percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.