Una sperimentazione a Genova con il bus elettrico di Alstom

Una navetta elettrica fino al 20 aprile permetterà a genovesi e turisti di sperimentare gratuitamente, in un percorso circolare, tra le stazioni di Principe e Brignole, il futuro della mobilità a zero impatto ambientale.

È questo l’obiettivo che si prefigge #iosonoaptis il progetto attraverso il quale Alstom, leader nella realizzazione di treni e tram, sperimenta il nuovo mezzo, un bus elettrico particolarmente innovativo, un 12 metri totalmente elettrico, con 4 ruote sterzanti, molto utile nelle strade del capoluogo ligure che consente, tra l’altro, un migliore sistema di avvicinamento al marciapiede per consentire l’accesso ottimale a disabili e anziani.

Alla conferenza di presentazione e al viaggio panoramico per le vie della città a bordo di Aptis, hnno partecipato Stefano Balleari, Vice Sindaco e Assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT e Marco Barale, Direttore Commerciale di Alstom in Italia.

“Siamo onorati che la meravigliosa Genova, una città attenta alla mobilità sostenibile, abbia accettato l’invito di ospitare il tour Italiano di Aptis. Aptis è un autobus elettrico ispirato al mondo dei tram e permette ai passeggeri di vivere un’esperienza di comfort unica a bordo. Ci auguriamo che gli abitanti e i turisti di Genova abbiamo l’opportunità di apprezzare questo innovativo e-bus, che circolerà gratuitamente per le strade della città fino al 20 aprile” – ha dichiarato Marco Barale, Direttore Commerciale di Alstom in Italia.

“Vedo con grandissimo piacere questa sperimentazione portata avanti congiuntamente da Alstom e AMT. Sempre più Genova vuole proporsi come città innovativa e in evoluzione, pronta a proporre nuove tecnologie. Una città laboratorio dove si sperimenta anche la mobilità del futuro. Ringrazio Alstom per aver colto questa nostra disponibilità. La mobilità elettrica è una delle priorità di questa amministrazione” – ha sottolineato Stefano Balleari, Vicesindaco e Assessore alla Mobilità del Comune di Genova.

“Proseguiamo il nostro percorso di avvicinamento all’elettrico e quindi a una mobilità più sostenibile. Vogliamo provare Aptis perché è un prodotto innovativo, già nato elettrico e non trasformato da termico in elettrico. Offre una serie di caratteristiche, in particolare le 4 ruote sterzanti, che devono essere attentamente valutate nel nostro contesto urbano. Ringrazio pubblicamente Alstom per averci voluto offrire questa opportunità, che considero anche un riconoscimento dell’impegno di AMT nel trasformare la mobilità cittadina” – ha evidenziato Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT.