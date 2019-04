Chiuso il tunnel delle Casaccie, problemi per il traffico

Da ieri pomeriggio è chiuso il tunnel di via delle Casaccie. Parte dell’intonaco del tetto, infatti, è caduto a terra ieri pomeriggio.

I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona, mentre la polizia locale ha chiuso il tunnel. Con conseguenti ripercussioni per il traffico cittadino.

Forse a causare la caduta dell’intonaco potrebbe essere stata la pioggia abbondante caduta in città con le infiltrazioni che avrebbero intaccato e danneggiato l’intonaco.

E’ in corso l’intervento per la messa in sicurezza del tunnel ma, al momento, non ci sono tempistiche certe per quanto riguarda la riapertura della strada.