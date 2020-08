Chievo-Spezia, torna Galabinov tra i convocati

Questa sera, alle ore 21:00, le Aquile di Vincenzo Italiano saranno di scena sul terreno del “Bentegodi” di Verona per la semifinale d’andata dei playoff della Serie BKT 2019-2020. Avversario di turno sarà il Chievo di mister Aglietti, che nel turno preliminare è stato capace di eliminare l’Empoli, fermandolo sull’1 a 1 dopo i tempi supplementari, al termine di una gara che ha visto addirittura tre rigori sbagliati, due di marca empolese e uno clivense.

Rispetto all’ultima vittoriosa trasferta di Salerno, il tecnico aquilotto, ritrova in gruppo Andrey Galabinov, infortunatosi in occasione del successo casalingo contro il Cosenza, ma ora nuovamente pronto a lottare insieme ai compagni, oltre a Vitale e Ragusa. Out in extremis invece Beppe Mastinu, non ancora al meglio dopo l’infortunio patito contro il Venezia, e Federico Ricci, tenuto precauzionalmente in riva al Golfo dei Poeti a lavorare in vista della gara di ritorno.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

PORTIERI: 1.SCUFFET, 12.KRAPIKAS, 31.DESJARDINS

DIFENSORI: 2.VIGNALI, 3.RAMOS, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 28.ERLIC, 33.VITALE

CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 6.MORA, 8.RICCI M., 16.BARTOLOMEI, 25.MAGGIORE

ATTACCANTI: 7.DI GAUDIO, 9.GALABINOV, 11.GYASI, 14.NZOLA, 17.GUDJOHNSEN, 32.RAGUSA