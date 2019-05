Chiavari: Wylab: Summer Camp corso base alla scuola Robotica

La Wylab e la Scuola di Robotica per l’estate 2019 organizzano il Summer Camp di Robotica, che si svolgerà presso la sede di via Davide Gagliardo 7 a Chiavari. Due le proposte:

il Corso Base di Robotica “Robot in Space”, per i bambini dai 6 ai 12 anni; il Corso Avanzato di Robotica “Esploriamo lo spazio con Arduino e i robot umanoidi”, per i ragazzi dai 9 ai 13 anni.

Entrambi i corsi si svolgeranno dall’8 al 12 luglio, il Base dalle 9 alle 13, l’Avanzato dalle 14.30 alle 16.30. Per informazioni e per partecipare, è possibile contattare il numero 347 2502800, oppure scrivere una e-mail all’indirizzo formazione@wylab.net. Tutte le info sono anche sul sito, nella sezione dedicata: www.wylab.net/formazione/.

Corso Base: 20 ore totali, suddivise in cinque incontri.

“Robot in Space”: la robotica è nello spazio da tanti anni, grazie ai robot Curiosity e Opportunity oggi, a Pathfinder e Soujourner anni fa. Ora i robot sbarcano a Chiavari! Ogni giorno saranno realizzate delle vere e proprie missioni che porteranno al conseguimento di un certificato di “Robotico Spaziale!”

Giorno 1 Missione “Un piccolo passo per l’uomo un grande passo per…i robot” In questa giornata si muoveranno i primi passi con i robot, si costruiranno rover spaziali e ripercorreremo la storia delle missioni Apollo della NASA.

Giorno 2 e 3 Missione “Controlla lo shuttle” Utilizzando il software Scratch ed i Lego si costruirà un controller per comandare uno shuttle disegnato dai partecipanti. Si partirà dal film Apollo 13 per c ostruire sia il controllore che il simulatore.

Giorno 4 “Dance with stars” I robot costruiti dai partecipanti potranno seguire una mappa spaziale e condurre una vera e propria danza stellare! (Il robot imparerà a seguire la linea nera

Giorno 5 “Alla ricerca dell’acqua” I partecipanti dovranno trovare l’acqua su Marte. Non sarà facile e dovranno imparare a gestire diversi tipi di sensori analizzando il colore.

Corso Avanzato: 10 ore totali, suddivise in cinque incontri. “Esploriamo lo spazio con Arduino e i robot umanoidi”: un laboratorio dedicato a ragazzi e ragazze che hanno già esperienza nell’utilizzo di kit robotici. Si utilizzeranno il Kit Byor e il robot Aelos per introdurre Arduino e affrontare in modo semplice e accattivante le basi del coding, dell’elettronica e della robotica umanoide.

Giorno 1 Progettiamo e Costruiamo con Byor il nostro primo robot in grado di esplorare l’ambiente.

Giorno 2 Prime sfide: programmiamo i nostri robot per muoversi sulla superficie del pianeta da esplorare. Giorno 3 Ai robot vengono aggiunti device per il monitoraggio dell’ambiente naturale (temperatura, luce, umidità…) per poi

programmarli con Scratch for Arduino. Giorno 4 Sfide tra robot. Giorno 5 I partecipanti potranno imparare a programmare il loro primo robot umanoide (AELOS).