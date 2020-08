Chiavari, nuovi uffici servizi sociali in p.za N.S. dell’Orto

Nuova sede per gli uffici dei servizi sociali del Comune di Chiavari, manca poco alla fine dei lavori

Questa mattina il sindaco ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori presso il primo piano dell’edificio delle Poste di piazza N.S. dell’Orto, destinato ad ospitare gli uffici dei servizi sociali del Comune di Chiavari.

«I lavori relativi alla manutenzione straordinaria e messa a norma del primo piano della struttura sono stati completati per il 90%. Gli ultimi interventi in corso riguardano l’installazione degli infissi e il completamento di alcune rifiniture interne. Con un investimento pari a 420 mila euro abbiamo reso accessibile un piano dell’edificio che prima era inutilizzato, redistribuendo gli spazi e ottimizzando l’impiantistica. Nuovi uffici, stanze per i colloqui e una sala meeting per accogliere la cittadinanza e garantire l’efficienza del servizio erogato. La conclusione dei lavori è prevista per fine settembre, in autunno inaugureremo la nuova sede dei servizi sociali» afferma il primo cittadino Marco Di Capua.