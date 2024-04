Chiavari, la vera storia dei Musicanti di Brema domenica 4 aprile 2024 nell’accogliente Auditorium San Francesco

Chiavari, la vera storia dei Musicanti di Brema. L’alternanza tra prosa, musica e spettacoli per bambini all’interno di Obiettivo Creatività, rassegna organizzata da Lunaria Teatro in collaborazione con il Comune di Chiavari, prosegue con un appuntamento dedicato ai più piccoli, in programma domenica 7 aprile alle ore 17 all’Auditorium San Francesco: “Tutti per uno! la vera storia dei musicanti di Brema” è un inno all’amicizia e alla vita, raccontato e cantato da Dario Apicella e Giovanni Parodi.

Evento realizzato in collaborazione con Èureka. Biglietto unico 5 euro, l’incasso verrà devoluto al Comune di Chiavari per azioni di pubblica utilità.

Per informazioni e prenotazioni tel. 010.2477045,

e-mail info@lunariateatro.it