Chiavari, 2 studentesse e la loro graphic novel per il giorno della memoria

Una stella per Nella. Il giorno della memoria spiegato da due adolescenti, Marta e Maddalena, che raccontano la vicenda di Nella Attias deportata a soli 5 anni.

La tragica storia di Nella Attias, la bimba di soli 5 anni deportata dal Campo 52 di Calvari al lager nazista di Auschwitz-Birkenau, diventa il soggetto di una graphic novel. A realizzarla, due adolescenti: Marta e Maddalena, studentesse del liceo classico Marconi-Delpino e allieve della Scuola Chiavarese del Fumetto, diretta da Enrico Bertozzi. Sono state loro a realizzare il progetto voluto dall’Anpi: raccontare la vicenda di Nella attraverso una narrazione per immagini, uno strumento più efficace e immediato per parlare alle nuove generazioni e accostarle così alla pagina più buia del Novecento, la Shoah.

Il Giorno della Memoria ci riporta a quell’orrore: la disumanizzazione dell’altro, la persecuzione di un intero popolo, quello di fede israelitica – ma anche di oppositori politici, zingari, omosessuali, malati psichici e disabili, testimoni di Geova – in nome di una pretesa supremazia razziale. Il pregiudizio che fornisce il pretesto per l’annientamento, la deresponsabilizzazione che porta all’autoassoluzione, che preserva dal sentirsi correi dello sterminio.

Marta e Maddalena si sono calate nel gorgo del male: “Siamo state Nella, abbiamo immaginato le stesse paure, le stesse privazioni, gli stessi abbandoni”, spiegano nella presentazione del loro lavoro. La fantasia e la tecnica di queste due ragazze ha trasformato la deportazione di una bambina in un’opera grafica di 28 pagine (stampata in 200 copie da Ligurgraf Lavagna, è in distribuzione a offerta libera), dove prevale il bianco e nero, macchiato solo da una tavola che rappresenta il sogno della libertà e da una bambola colorata, che la piccola Nella lascerà fuori dalla camera a gas, perché possa salvarsi.

“Siamo molto grati alla Scuola del Fumetto e a Marta e Maddalena per il bellissimo dono che ci hanno fatto – è il commento della presidente di Anpi Chiavari, Maria Grazia Daniele –È particolarmente significativo che quest’opera porti la firma di due adolescenti: quasi un simbolico passaggio di testimone, perché la Memoria sia custodita e preservata dalle nuove generazioni”.

La graphic novel Una stella per Nella sarà presentata nel corso di una conferenza stampa martedì 26 gennaio, alle 15, nella sede della Scuola Chiavarese del Fumetto, presso Wylab, l’incubatore di imprese di via Gagliardo. Saranno presenti – con i responsabili della sezione Anpi di Chiavari Paolo Castagnino Saetta – il direttore della Scuola, Enrico Bertozzi, le due allieve che l’hanno realizzata, alcune docenti del liceo classico Marconi Delpino. Ha annunciato un proprio intervento in streaming il presidente della Comunità ebraica di Genova, Ariel Dello Strologo.

La presentazione sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Anpi Chiavari