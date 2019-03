Cessione Samp, tira e molla tra Ferrero e Vialli

Continua a ritmi serrati la trattativa per la cessione della Samp da Massimo Ferrero al fondo inglese York, con presidenza affidata all’ex gemello del gol Gianluca Vialli.

Da quando è uscita la notizia i tifosi blucerchiati sono su di giri per quello che sarebbe un gran colpo d’immagine che farebbe sognare in grande anche dal punto di vista tecnico.

Ma l’attuale presidente Ferrero non si fida, o più che altro non vorrebbe disfarsi di una squadra che gli sta consentendo grande visibilità mediatica. Al momento, situazione in stand-by: le cifre di cui si è parlato finora, da 110 milioni di euro in su, non sarebbero rispondenti a quelle su cui si basa la trattativa. La sensazione è che però il matrimonio alla fine s’avrà da fare.

fc