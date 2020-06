Cessione Samp: spunta la coppia Volpi-Fiorani

Nonostante le smentite che sembrano di rito il presidente della Samp Massimo Ferrero continua a cercare acquirenti per la società blucerchiati.

Il bilancio in rosso chiuso per la prima volta dopo anni testimonia come l’impegno della holding attualmente al comando stia via via scemando.

La coppia Volpi-Fiorani con Briatore, già accostati al ramo immobiliare di Ferrero, ma pure a fondi che avrebbero la funzione di ‘schermo’ nei confronti di soggetti terzi.

Secondo il quotidiano continua pure ad aleggiare il nome del gruppo Vialli, ma al di là della questione Holding Max la copia della due diligence realizzata la scorsa estate durante la trattativa per la vendita della società restano nelle mani di Vidal e pure di Ernst&Young, che possono agire in autonomia per portare avanti eventuali trattative.