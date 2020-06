Coppa Italia, i numeri della competizione nazionale

Dopo le due semifinali sarà Juve-Napoli la finale di questa Coppa Italia un pò particolare.

Guardiamo assieme i numeri e le statistiche di questa competizione.

Napoli e Juventus si sono già incontrate in una finale di Coppa Italia, esattamente il 20 maggio 2012 a Roma. In quell’occasione i partenopei si imposero per 2-0, grazie ai gol di Cavani (su rigore) ed Hamsik.

Di seguito mostriamo la graduatoria delle squadre in base al numero di finali di Coppa Italia disputate:

18 Juventus [13 vinte]

16 Roma [8 vinte]

13 Inter (una come Ambrosiana) [7 vinte (una come Ambrosiana)]

12 Milan [5 vinte]

10 Lazio [7 vinte]

10 Fiorentina [6 vinte]

10 Torino [3 vinte]

09 Napoli [5 vinte]

07 Sampdoria [4 vinte]

05 Parma [3 vinte]

04 Atalanta [1 vinta]

03 Hellas Verona

03 Palermo

02 Genova 1893 [1 vinta]

02 Venezia [1 vinta]

01 Bologna [1 vinta]

01 Vado [1 vinta]

01 Vicenza [1 vinta]

01 Alessandria

01 Ancona

01 Catanzaro

01 Novara

01 Padova

01 SPAL

01 Udinese