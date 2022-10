Cessione Samp, il mediatore Console: Presto la due diligence

Il mediatore Francesco Console rassicura i blucerchiati sulla trattativa per la cessione della Samp ad Al Thani.

«Leggo sempre di questi famosi 40 milioni, ma l’investimento totale alla fine sarà intorno ai 200 milioni. Faremo la due diligence che finora non abbiamo ancora iniziato, ma che non sarà lunghissima.

In settimana incontreremo il trustee Vidal che sin qui si è sempre dimostrato collaborativo con noi. L’obiettivo primario dell’operazione sarà l’acquisto della Sampdoria, ma nelle intenzioni dell’acquirente c’è anche la volontà di investire sulla città di Genova e sulla regione Liguria».

«I tempi saranno più veloci di quello che si può pensare. Stiamo lavorando sulla traduzione dei documenti e sulle garanzie bancarie del patrimonio personale dello sceicco, che ha un ottimo rapporto con Di Silvio. Non so come ce l’abbia fatta ma a Genova, se la cosa andrà in porto, dovranno costruire una statua a Di Silvio». Spiega Francesco Console in merito alla cessione della Samp.