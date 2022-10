Cessione Samp, continuano ad arrivare conferme da Al Thani

Continua a tenere banco il capitolo cessione societaria in casa Samp.

“Siamo in una fase molto delicata e riservata. Abbiamo firmato dei patti di riservatezza che mi impediscono di entrare nei dettagli. Sono l’escrow agent, la Console & Partners è l’advisor incaricato direttamente dal Qatar da al Thani. La Toro Capital, un fondo di mercato, è il veicolo scelto”. Lo ha detto Francesco Console.

Il ceo di Console&Partners ed escrow agent per il fondo arabo aggiunge ulteriori elementi. “Sono subentrato in quest’operazione da tre settimane, a trattativa già iniziata e in questo breve periodo abbiamo già fatto tantissimo lavoro e il dott. Vidal (il trustee incaricato della vendita della Sampdoria, ndr) lo sa, siamo a un punto importantissimo. La mia sensazione è che la trattativa si chiuderà in maniera positiva per i tifosi e per una squadra così importante. Da questa parte c’è tutta la volontà a chiudere e lo sa anche il dottor Vidal”.