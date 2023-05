Cessione Samp, Ferrero gela tutti con il suo comunicato

Quando l’entusiasmo dell’ambiente Samp stava dilagando ci ha pensato Ferrero a gelare tutti.

“Se e quando saranno presentate delle proposte di acquisto, il trustee e la proprietà le valuteranno per verificarne la sostenibilità. Inoltre, il consiglio di amministrazione non può in alcun modo impegnare la proprietà o il trustee, né può sostituirsi ad essi per decisioni sull’aumento di capitale che competono esclusivamente all’assemblea dei soci; ogni atto in pregiudizio dei diritti dei soci sarà oggetto di immediate iniziative giudiziarie in sede civile e penale”.

Dunque il patron blucerchiato vuole rimanere protagonista fino alla fine e rimarca il suo ruolo in questa partita.