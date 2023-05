Waterfront, le operazioni di allagamento dei canali | Video

Questa mattina sono iniziate, con lo “stappamento” dei 18 fori realizzati nella paratia di Ponente, le operazioni di allagamento dei canali del Waterfront di Levante.

Sotto gli occhi del sindaco Marco Bucci e del vicesindaco Pietro Piciocchi, l’acqua marina ha cominciato a defluire nel sistema di canali realizzati attorno al Padiglione B Jean Nouvel.

Le operazioni di riempimento dei canali – 15mila metri quadrati di superficie totale con una profondità di tre metri e mezzo, una capienza di 54mila metri cubi d’acqua e una lunghezza di circa 450 metri – proseguiranno per tutta la giornata.

A procedura ultimata il Padiglione B Jean Nouvel si trasformerà in un suggestivo “isolotto” immerso nel mare.

«Oggi è una giornata storica per Genova. Dopo tanto lavoro finalmente l’acqua si avvicina alle mura della città e i genovesi si potranno riappropriare del loro mare – dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci – Sarà un vero spettacolo quando tutto sarà pronto per l’arrivo del Grand Finale di The Ocean Race. Un ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando ogni giorno per rendere possibile tutto questo».

A livello di lavori l’impresa costruttrice spiega che si tratta di “un impianto tecnologicamente molto avanzato di ricircolo dell’acqua, detto talassotermico, farà in modo che le acque dei canali siano sempre limpide e pulite.”

Le prossime tappe del progetto di realizzazione del Waterfront di Levante prevedono, entro la fine della prima settimana di giugno, la demolizione della paratia di Ponente in calcestruzzo, l’installazione del ponte mobile sul canaletto tra i due nuovi edifici residenziali e il Palasport, lo smontaggio e la rimozione della paratia metallica di Levante.