Cesena-Entella 1-0 sconfitta sfortunata per i liguri

Entella sfortunata cede 1-0 contro il Cesena ma ha molto da recriminare la squadra ligure.

Parte meglio il Cesena nei primi minuti, al 5’ doppia occasione per i padroni di casa, cross dalla destra che la retroguardia biancoceleste fatica a respingere, Pierini controlla con il petto e va al tiro, Sadiki scherma con il corpo, la palla resta a disposizione di Pittarello che calcia largo.

Ancora pericolosi i bianconeri pochi secondi dopo, confusione in area, la sfera arriva a Candela in ottima posizione, Chiosa si immola e protegge la porta.

Dopo un inizio con qualche difficoltà l’Entella prende fiducia, al 17’ Schenetti da fuori impegna Nardi.

Passano una decina di minuti ed è ancora il numero 10 a rendersi protagonista, destro potente che termina alto.

Al 28’ sempre Schenetti liberato al tiro non inquadra la porta. Soluzione larga anche al 44’ sempre dal piede del fantasista biancoceleste, progressione palla al piede da centrocampo, ingresso in area, destro incrociato che sfiora il palo alla destra di Nardi.

Anche nel secondo tempo è l’Entella a condurre il gioco e a creare occasioni da rete, il Cesena è bravo a capitalizzare le occasioni a disposizione.

Al 47’ calcio di punizione qualche passo fuori dall’area, Schenetti si incarica della battuta ma non trova lo specchio.

Al 52’ i due episodi che decidono la gara: Pierini sfonda sulla sinistra, un traversone deviato diventa un potenziale pericolo per Borra che è costretto ad alzare in corner. Dalla bandierina uno spiovente trova Ardizzone che gira in rete con la testa, nulla da fare per il portiere chiavarese.

Sull’onda dell’entusiasmo si rendono di nuovo pericolosi i padroni di casa, incursione di Favale, sinistro a incrociare, Sadiki provvidenziale devia sul fondo.

Al 60’ ancora dal piede di Schenetti l’occasione per il pari, Palmieri pesca il numero 10 dal lato opposto, destro al volo che passa di un nulla a lato del palo.

Meazzi entra in area dalla destra e trova Magrassi, stop e girata del numero 9 in zona dischetto, il suo tentativo è debole e facile preda di Nardi. È il minuto 75.

Trascorrono 9 minuti e Merkaj gira in gol, si alza la bandierina del quarto uomo, rete annullata.

Nel finale si gioca pochissimo, qualche ripartenza dei padroni di casa ma senza creare occasioni nitide. Al termine dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, il triplice fischio dello stesso sancisce la vittoria bianconera.