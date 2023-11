Genova, allarme per raffica di furti in casa: ladri fuggiti indisturbati

Allarme per i furti in casa e nei negozi a raffica a Genova, con i ladri fuggiti sempre indisturbati.

La prima segnalazione alla Polizia ieri è arrivata da via Poli a Pontedecimo: i titolari di una pizzeria d’asporto e di un parrucchiere hanno presentato denuncia trovando i negozi scassinati e diverso materiale portato via da ignoti. La pizzeria si è trovata con strumenti da cucina rubati per un valore di 3500 euro e altri 1000 euro di fondo cassa. Utensili portati via anche nel negozio di parrucchiere che si trova proprio a fianco.

Poi ieri si è registrato un furto in casa a Quarto, dove i ladri hanno portato via alcuni Rolex e dei contanti, dopo avere forzato una porta finestra.

Ieri sera in un alloggio di via Lodi a Staglieno i malviventi hanno forzato una finestra e rubato in casa. Probabilmente con un flessibile hanno aperto la cassaforte, rubando un Rolex, gioielli e circa 5mila euro in contanti.

Altro furto in appartamento in via Dei Sessanta a Cornigliano. I ladri si sono introdotti nell’abitazioni utilizzando una chiave bulgara: rubati gioielli e contanti per circa 6mila euro.

Ancora un furto in casa in corso Belvedere, sulle alture di Sampierdarena. I ladri sono entrati in una casa e hanno trovato, all’interno, le chiavi della stessa cassaforte: bottino da circa 300 euro.

In via Felice Romani all’Acquasola, i malviventi si sono introdotti in un edificio signorile forzando il cancello carrabile privato. Dall’appartamento hanno portato via gioielli e un orologio di marca per un valore di circa 10mila euro.