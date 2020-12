Cerimonia gospel in circolo privato: in 40 senza mascherina

E’ successo in un circolo di via Roggerone, a Rivarolo: erano centroafricani cattolici

Quando due agenti del 4º Distretto territoriale di Polizia locale sono arrivati in un circolo di via Roggerone, a Rivarolo, non potevano credere ai loro occhi: una quarantina di persone (uomini, donne e bambini) stava dando vita a una suggestiva cerimonia gospel nel locale, ovviamente non consacrato, concesso a una comunità di centroafricani cattolici.

Tutto bellissimo, non fosse stato per il fatto che nessuno dei presenti aveva la mascherina e rispettava il distanziamento, misure prescritte per prevenire la diffusione del Coronavirus e non derogabili anche per le cerimonie religiose negli edifici sacri di qualsiasi religione.

A malincuore, per garantire il rispetto delle normative mirate alla prevenzione, gli agenti hanno dovuto interrompere il coro e, alla luce del numero di persone presenti in assembramento, hanno chiamato in rinforzo i colleghi. Quando sono arrivate in ausilio una pattuglia del 2º distretto territoriale e la pattuglia Covid ponente, donne e bambini si erano velocemente allontanati mentre sono rimasti gli uomini, tutti e 10 sanzionati secondo il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Sono state 93, in città, le sanzioni della Polizia locale per il mancato rispetto del Dpcm Covid tra sabato e lunedì.

Di queste, 7 sono state comminate ad attività economiche (di cui 3 nel centro storico) e le altre 86 a persone fisiche (37 nel centro storico).