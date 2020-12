Carcare, 10 sanzionati per assembramenti davanti a bar

Carcare. Lunedì pomeriggio nell’ambito dei controlli da parte delle forze dell’ordine per far rispettare le normative anti-Covid, i carabinieri di Carcare, sono intervenuti per la presenza di assembramenti davanti ad un bar nel centro, poco prima dell’orario di chiusura delle 18.00.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno notificato 10 sanzioni amministrative di 280 euro alle persone presenti.

Inoltre, in relazione alla reiterazione della violazione e in attesa di eventuali provvedimenti dell’Autorità Amministrativa, è stata elevata una sanzionata amministrativa

Il gestore del bar è stato multato per un importo pari a 516 euro, in relazione alla reiterazione della violazione e in attesa di eventuali provvedimenti dell’Autorità Amministrativa-

Altri servizi specifici ed attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni.