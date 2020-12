Vescovo Ventimiglia-Sanremo vieta messa di Natale in streaming a mezzanotte

“Raccomando di evitare assolutamente ogni trasmissione streaming, Facebook o altro, di eventuali celebrazioni individuali nell’orario di mezzanotte”. Queste le parole del vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Antonio Suetta, parlando ai propri sacerdoti.

Il Vescovo invita a celebrare le messe in orario in cui i fedeli possano rispettare il rientro a casa per le 22.

“I fedeli che, impossibilitati a recarsi in chiesa, desiderano seguire la santa messa in tv o via internet siano opportunamente invitati a seguire quella presieduta dal Papa all’orario che sarà reso noto”, ha aggiunto Suetta.

Il Vescovo ha invitato, però, i parroci a far suonare le campane di tutte le chiese alla mezzanotte di Natale.