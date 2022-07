Ceriale rilancia il borgo di Peagna, tra natura, paesaggio e cultura. Il progetto culturale e turistico: “Outdoor”

Ceriale rilancia il borgo di Peagna, tra natura, paesaggio e cultura. “Presentare e promuovere anche il nostro magnifico entroterra, grazie ad un percorso tra le splendide vallate del ponente ligure, ammirando bellezze paesaggistiche e naturalistiche che sono nel nostro progetto amministrativo all’attenzione per incrementare le presenze e i flussi turistici”.

Il messaggio del sindaco Luigi Romano, con delega al turismo, sulla programmazione turistica del mandato amministrativo.

In questa direzione, quindi, oltre alle azioni sulla difesa della costa e del litorale a garanzia del turismo balneare, è stata avviata una parallela progettazione per il settore outdoor, con la previsione di interventi sulla rete sentieristica e i collegamenti comprensoriali: questo nell’ambito del piano di rilancio del borgo di Peagna e del suo habitat naturalistico, assicurando a Ceriale una offerta turistica esperienziale, integrata e completa tra costa-entroterra, capace di allungare la stessa stagione turistica e favorire così la crescita dell’indotto composto dalle attività produttive sul territorio.

“Una zona collinare splendida, la strada panoramica, la riserva naturale, il museo paleontologico… Ceriale può inserirsi a pieno titolo tra le località di destinazione strategica per cicloturisti, sportivi o semplici amanti della vacanza green: per questo sarà importante proseguire un percorso di promozione del settore outdoor, partendo dalla piena fruizione e gestione dei sentieri e dei possibili itinerari di collegamento per bikers, runner ed escursionisti: l’amministrazione comunale ha avviato una prima azione sui trails cerialesi, ma serviranno indubbiamente altri interventi”

“A questo associare servizi e incoming dedicato per un segmento turistico in crescita che, tra l’altro, si orienta sempre di più nelle scelte di destinazione e di soggiorno anche sulla presenza di attrattive culturali, ambientali e gastronomiche” ha ribadito il primo cittadino.

Così ecco il “progetto PEAGNA” e la promozione del borgo, che vede impegnati gli uffici comunali e le realtà associative della frazione cerialese: turismo green e outdoor, sentieri e panoramica collinare e paesaggistica, unita alla cultura con il museo paleontologico, Libri di Liguria e la natura con la riserva del rio Torsero, un sito naturalistico d’eccellenza e pronto a rinascere con una azione di messa in sicurezza e contrasto strutturale al dissesto idrogeologico cruciale per tutelare aree belle ma delicate.

E poi storia, folklore e particolarità uniche e poche conosciute, come la ninfa “Althea”, dalla quale è nata una nuova maschera allegorica che sarà in scena nei vari eventi di Carnevale, oltre alla super “mascotte”, la lucertola occellata, specie protetta e vera “esclusiva” per la vallata cerialese.

Per l’estate 2022 la grande novità è proprio la figura di “Althea”, legata ad una storia e una leggenda che ai giorni nostri assume i contorni di una vera e propria “storytelling” tutta da vivere sulle strade e viottoli del borgo. E il caso del personaggio della bella ninfa “Althea”, omaggio alle narrazioni storiche della frazione cerialese, ideata e progettata dal consigliere comunale con delega a Peagna Rosanna Gelmini, impegnata assieme al settore Turismo e alla stessa amministrazione comunale in un piano di rilancio del borgo e delle sue attività.

Dunque icona e nuovo marchio territoriale nel segno di uno spirito “fantasy” che identifica Peagna, nel quale ora vivono e convivino due leggende, quella di “Anthia”, creata dal Prof. Gallea con il richiamo alla fonte del borgo raccontata nella novella, e ora anche “Althea”, la bella ninfa diventata maschera ufficiale di Ceriale.

Da storia e leggenda a scienza, visto il richiamo dei ricercatori, con un altro simbolo consolidato della realtà di Peagna: la lucertola ocellata della Valle Ibà, presente nella riserva naturale e paleontologica del Rio Torsero, nella location degli itinerari paesaggistici dell’immediato entroterra di Ceriale.

A lei è dedicata una opera d’arte d’eccellenza, con il nome “Lucy”, posizionata nella sue “sede naturale”, al museo paleontologico “S. Lai” della frazione di Peagna, altra attrattiva del borgo e integrato al progetto di valorizzazione e promozione, con continui sviluppi scientifici grazie agli studiosi e alle campagne di tutela faunistica e ambientale. “Da questo punto di vista la stessa vallata rappresenta una sorta di museo a cielo aperto per i visitatori naturalisti che hanno la possibilità di ammirare la lucertola sul nostro territorio” conclude Gelmini.

Per valorizzare e far conoscere la presenza di questo splendido e unico esemplare, specie protetta in via di estinzione, l’amministrazione comunale l’ha scelta come mascotte della manifestazione “Peagna sotto le Stelle”.

Un piano di sviluppo e promozione territoriale pronto ad attrarre nuove attività e aumentare le potenzialità dell’immediato entroterra, a due passi dal mare e meta ideale per una giornata diversa nel soggiorno a Ceriale: come contenitori di eventi al via anche la nuova gestione per il teatro comunale “C. Vacca”, pronto a tornare in scena con spettacoli teatrali, esibizioni, kermesse, rassegne culturali e artistiche.

Non mancheranno, quindi, altre iniziative teatrali e culturali nello scenario suggestivo della frazione che guarda dall’alto la costa e le spiagge: l’amministrazione comunale è pronta ad aggiornare la pianificazione estiva, con un potenziamento delle manifestazioni e degli appuntamenti in cartellone che avranno come location proprio Peagna.