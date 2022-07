Continua la rassegna “Parole Ubikate sul mare”. Ad Albissola Marina presentazione del libro “Lezioni di sogni” di Paolo Crepet.

Il 2 agosto alle 21:15 Piazza della Concordia ad Albissola Marina

Incontro con lo psichiatra PAOLO CREPET

Introduce Renata Barberis.

Ingresso gratuito.

In caso di pioggia incontro al coperto nel Museo Muda adiacente

Per Parole ubikate in mare, a cura della Libreria Ubik Savona e del Comune di Albissola Marina

Le pagine di “Lezioni di sogni” vogliono essere spunti, provocazioni, richiami, un’occasione per riflettere sul futuro delle giovani generazioni. Che cos’è il talento e come supportarlo? Come gestire il rapporto con la tecnologia e i social media? Come educare alla gentilezza, al rispetto, alla complessità?

Siamo nel pieno di quella che papa Francesco ha definito una catastrofe educativa: molti adulti si sentono sperduti, impreparati, quasi impotenti di fronte alle nuove generazioni e i giovani si trovano senza punti di riferimento sicuri. In un mondo che cambia con rapidità, è più che mai necessario ripensare il difficile compito di educare. Ripercorrendo quanto scritto negli ultimi trent’anni, mescolando ricordi personali e pubbliche riflessioni, Paolo Crepet (psichiatra e sociologo, volto televisivo e autore di molti saggi di psicologia) offre il frutto della sua lunga esperienza. Un lungo viaggio, che pone al centro il bisogno di ripensare la genitorialità, la scuola, il rapporto tra le generazioni, il futuro.