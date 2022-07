Mercato Genoa, duello con il Parma per Sansone del Bologna

Il Genoa continua ad essere molto attivo nel mercato alla ricerca di profili adatti al pronto ritorno in Serie A.

Anche Nicola Sansone è tra i profili in uscita dal Bologna. L’attaccante rossoblù non è sicuramente una prima scelta nella batteria di esterni offensivi a disposizione di Mihajlovic, per questo si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova destinazione che gli possa garantire maggiore minutaggio in vista della prossima stagione.

Le uniche due manifestazioni di interesse però sono arrivate dalla Serie B, e portano la firma di Genoa e Parma: entrambe le compagni hanno solamente effettuato un sondaggio per il 10 rossoblù, per capire quale sia la fattibilità dell’operazione. La fumata bianca però è ancora lontana: l’ingaggio da 1,6 milioni percepito da Sansone rappresenta un ostacolo al buon esito dell’affare, senza considerare la scarsa volontà dell’attaccante di scendere di categoria.