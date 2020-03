CDC: contagio entro 1,8 metri. Vaccino: al via su 45 volontari e US Army comincia test

I responsabili del Center of disease control and prevention, massima autorità Usa per il controllo della sanità pubblica negli Stati Uniti, hanno dichiarato che il Covid-19 si diffonde con uno “stretto contatto” tra persona infetta e persona sana.

How COVID-19 Spreads (CDC)

Il CDC ha quindi indicato che, in questo caso, lo stretto contatto possa essere calcolato nella misura di “entro circa 6 piedi” ossia circa 1,8 metri.

Pertanto, si presume che, per evitare di essere eventualmente contagiati, occorra rispettare la distanza di 1,8 metri uno dall’altro e non semplicemente quella di un metro.

Inoltre, l’agenzia Usa Associated Press ha riferito che negli Stati Uniti sono in corso ricerche per il vaccino anti coronavirus.

Behind the scenes, scientists prep for COVID-19 vaccine test (AP)

In particolare, a Seattle nello Stato di Washington (al momento l’area più colpita dall’epidemia coronavirus negli Usa) un team di medici e scienziati ha pronto un vaccino sperimentale che, entro breve, sarà testato su 45 volontari.

Tuttavia, il direttore del National Institute of Allergy (NIH) Anthony Fauci ha in sostanza spiegato che, se le cose vanno bene, “per un uso diffuso” del nuovo vaccino si parla di circa un anno-diciotto mesi.

Army Medical Personnel Describe Efforts to Develop Coronavirus Vaccine (Defense.gov)

Non è tutto. Il Pentagono ha annunciato che l’esercito degli Stati Uniti ha cominciato i primi test su un vaccino anti Covid-19 e che la prima fase dei test è già cominciata.

E’ stato tuttavia sottolineato, ancora una volta, che potrebbe occorrere un anno-diciotto mesi affinché un vaccino sia “dimostrato sicuro” per la diffusione.