Da oggi nuove disposizioni accesso pronto soccorso San Martino

Da oggi, lunedì 9 marzo 2020, sono attive le nuove disposizioni per il pronto soccorso dell’Ospedale San Martino di Genova.

Tutti i pazienti con sintomi influenzali (tosse, febbre, dolori muscolari) passeranno dalla “tenda” allestita all’esterno (primo soccorso).

Saranno accolti nella sala assistita “isolamento” per:

▪visita

▪ radiografia al torace

▪ Emo gas analisi

In caso di rilevamento di sintomi di polmonite:

▪ consulenza infettivologica per stabilire l’opportunità del tampone Covid-19

Se non viene indicato il tampone il paziente è indirizzato ad altri percorsi per diversi accertamenti

In caso di tampone:

▪ se in buone condizioni il paziente va a casa con mascherina in isolamento fiduciario

▪ se necessita di ricovero ospedaliero va nel reparto di Malattie infettive

In caso di aggravamento durante la permanenza in Pronto Soccorso:

▪ isolamento in stanza dedicata con assistenza anestesisti

▪ trasferimento in rianimazione

La radiologia del Pronto Soccorso sarà dedicata solo all’urgenza

▪ Le prestazioni diagnostiche da CUP come le ecografie sono sospese fino a nuova data e ricollocate in altre agende (ad eccezione di pazienti già prenotati per lunedì)

Attività ambulatoriali

▪Gli operatori indosseranno mascherine chirurgiche

▪Non è previsto Triage

▪ Saranno sospese tutte le attività differibili

▪ Da martedì 10 marzo sospesa attività chirurgica ambulatoriale, Day Surgery e Endoscopia digestiva nel padiglione 15 (ex IST) piano terra

▪ Pad 15 (ex IST): chiusura accessi al 3^ e 4^ piano (si manterranno gli accessi al piano -1; 0 e 1 ossia di Radioterapia, Area ambulatoriale e ingresso Cancer Center).

Accessi visitatori

Sia nelle aree di degenza che nelle aree ambulatoriali NON sarà consentito l’accesso agli accompagnatori, se non in condizioni selezionate dagli operatori sanitari (pazienti minori, pazienti con disabilità e pazienti in imminente pericolo di vita). Questo protocollo è già in atto presso il Pronto Soccorso. Pertanto per ogni ricoverato sarà necessario avere disponibile un recapito telefonico di contatto.