Sestri levante, weekend all’insegna dello sport in baia del silenzio. Torna la Cavi-Sestri, gara di nuoto di fondo in acqua libera.

La Baia del Silenzio sarà punto di partenza e di arrivo della celebre manifestazione sportiva natatoria nata nel 1975. La competizione ha luogo sabato 17 luglio. La Cavi – Sestri, una classica prova di nuoto di fondo in acque libere; impegnerà il tratto di spiaggia denominato “Baia 1” della Baia del Silenzio.



La gara, è curata dalla società sportiva Lavagna ’90 e dalla Lega Navale di Sestri Levante con il supporto logistico di Mediaterraneo Servizi ed è promossa dal Comune di Sestri Levante. Questo tratto resterà quindi chiuso ai bagnanti per tutta la durata dell’evento, così come il cortile dell’ex Convento dell’Annunziata che sarà riservato alla manifestazione.

In questo cortile sarà possibile svolgere le seguenti operazioni: punzonatura, briefing, consegna del pacco gara, consegna del pacco ristoro e, al termine di ogni competizione, una gustosa sorpresa sarà offerta a tutti gli atleti. La documentazione richiesta per la partecipazione alla competizione (cartellino, autocertificazione, quanto necessario in materia Covid, certificato medico) dovrà essere presentata in loco il giorno della gara. Non sarà tenuto in considerazione quanto inviato via mail nei giorni antecedenti.



«Il grande sport torna a Sestri Levante grazie a questa manifestazione a cui prenderanno parte atleti provenienti da tutta Italia – commentano la Sindaca Valentina Ghio e l’assessore allo Sport Mauro Battilana. – La gara Cavi-Sestri è uno degli eventi sportivi di maggior rilievo per la nostra città che, grazie anche all’unicità dell’ambiente in cui si svolge, è di grande attrattività per gli appassionati del nuoto.

Quest’edizione, ha già registrato più di 500 iscrizioni. Per il corretto svolgimento della manifestazione, sono attivate tutte le procedure di sicurezza per la prevenzione della diffusione del contagio. Auguriamo a tutti i nuotatori che si cimenteranno in questa avventura, buona fortuna».



Nel rispetto delle norme vigenti anti-covid e della sicurezza dei partecipanti e loro accompagnatori, è consigliato l’uso della mascherina in ogni area della manifestazione. L’utilizzo dei disinfettanti a disposizione nei vari punti predisposti. L’organizzazione consiglia, inoltre, che ogni atleta sia accompagnato da un solo accompagnatore al fine di prevenire la formazione di assembramenti. ABov