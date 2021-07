Piscine, Medusei e Brunetto: assicurare almeno una corsia per i non vedenti

“Praticare sport è un diritto di tutti, in particolare delle persone con disabilità che devono realmente usufruire di tale possibilità.

Il nuoto è uno sport con moltissimi benefici per la salute di chi lo pratica ed è particolarmente adatto anche a non vedenti e ipovedenti in quanto i movimenti nell’acqua risultano più armonici e i rischi di infortuni sono molto minori rispetto ad altre discipline sportive.

Tuttavia, come sottolineato dai rappresentanti liguri dell’Unione Italiana Ciechi che abbiamo incontrato, sul nostro territorio le piscine con corsie attrezzate mediante dispositivi acustici per questi disabili sono ancora troppo poche.

Pertanto, la Lega ha ritenuto di presentare un’interrogazione in Regione Liguria al fine di sensibilizzare la giunta ad adottare iniziative volte ad assicurare nelle piscine liguri almeno una corsia attrezzata per non vedenti e ipovedenti”.

Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Gianmarco Medusei (presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria) e Brunello Brunetto (presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale).