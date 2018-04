Una 34enne e un 42enne, entrambi genovesi e commercianti (quest’ultimo gravato di pregiudizi di polizia) affittuari di un appartamento in via Acquarone tra gli anni 2016-18, ieri sono stati denunciati in stato di libertà per “furto aggravato” dai Carabinieri della Stazione di Castelletto.

Secondo gli investigatori, i due presunti furbetti avevano manomesso il contatore del gas.

Ora dovranno pagare il conto all’azienda fornitrice e fare i conti con la giustizia.