Castagnata e focaccette alla Polisportiva San Nazario di Varazze

Domenica 23 ottobre 2022 a Varazze, presso nel piazzale della Polisportiva San Nazario, in via Cilea n.48, a partire dalle ore 15:30, in programma un incontro socio-aggregativo a base di caldarroste, un “gottu de vin” e … non mancheranno le famose e gustosissime “Focaccette della Poli”.

Gli organizzatori invitano turisti e varazzini ad intervenire numerosi: “Più siamo e più ci divertiamo!”.

Non è possibile …, è inutile resistere, al solo pensiero viene l’acquolina in bocca. Il richiamo è forte, come pure il desiderio di esserci come protagonisti attivi. Io ci sarò … e Tu? Buon appetito!

In caso di maltempo l’incontro sarà posticipato a domenica 30 ottobre.

Fonte: Polisportiva San Nazario Varazze

www.ponentevarazzino.com