Caso Juve-Napoli: 3-0 a tavolino in dirittura d’arrivo

Scontro totale tra Juve e Napoli, tra Asl e Lega Calcio, per un caso che farà scuola in tempo di Covid e che farà parlare ancora per molte settimane.

Il Napoli non si è presentato e sono trascorsi 45′ dall’orario previsto per il fischio d’inizio: come da regolamento, l’arbitro Doveri ha dato il triplice fischio e decretato la non regolarità della partita, ora gli atti saranno trasmessi al Giudice Sportivo che da regolamento decreterà il 3-0 a tavolino in favore della Juventus.​ In attesa, poi, di eventuali ricorsi e ulteriori decisioni sulla vicenda. La Juve difatti si è regolarmente presentata all’Allianz Stadium come la squadra arbitrale il cui arbitro centrale era Doveri di Roma.

fc