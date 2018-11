Aperto a Genova Bolzaneto l’Ufficio di Prossimità | Video

Un’integrazionedei servizi Giustizia con servizi Socio-Sanitari

E’ stato inaugurato ieri a Bolzaneto, in via Bonghi 6 presso i locali del Distretto socio-sanitario 10 della Asl3, l’Ufficio di Prossimità, alla presenza dei rappresentanti del Ministero della Giustizia, da Tribunale di Genova, Regione Liguria, Comune di Genova, Municipio Valpolcevera, Asl 3, Alisa e Ordine degli Avvocati di Genova, firmatari del protocollo operativo per la sua istituzione.

Si tratta di un ufficio simile a quello inaugurato sei mesi fa a Chiavari che mira a fornire un servizio giudiziario vicino ad un territorio segnato dal crollo del Ponte Morandi.

E’ la fase iniziale del progetto del Ministero della Giustizia per la costituzione di Uffici di Prossimità, nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale, che ha visto partire come regioni sperimentali Liguria, Toscana e Piemonte; il progetto coinvolgerà tutte le regioni italiane, con lo scopo di delocalizzare le funzioni giudiziarie sul territorio per far fronte alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

La scelta di attivare un nuovo ufficio di prossimità a Genova è stata accelerata dal recente evento del crollo di Ponte Morandi, che ha gravemente inciso su tutto il tessuto urbano rendendo difficoltosa la mobilità cittadina e, quindi, anche l’accesso agli uffici giudiziari.

L’Ufficio di Prossimità renderà più facile l’accesso ai procedimenti dove le parti stiano in giudizio senza l’ausilio di un legale (amministrazioni di sostegno, tutele – anche di minori – e curatele) e che trovano collegamenti con le attività sociosanitarie, permettendo così ai cittadini di avere un unico punto di contatto vicino al luogo in cui vivono e di disporre di un servizio completo e integrato di orientamento e consulenza che consentirà la trasmissione di ricorsi, istanze, allegati, rendiconti ai Tribunali di singoli cittadini, di amministratori di sostegno.

L’ufficio avrà a disposizione personale amministrativo del Municipio V Valpolcevera, e opererà grazie a legali volontari dell’Ordine degli Avvocati di Genova che presteranno l’attività a titolo gratuito.

A supporto dell’attività dell’Ufficio la ASL 3 metterà a disposizione l’assistente sociale del Distretto Socio Sanitario 10, così come il Tribunale di Genova impegnerà proprio personale per supportare gli operatori dello sportello, oltre all’URP che si occuperà di gestore l’attività di formazione e di monitorare l’andamento dell’ufficio.

L’Ufficio di Prossimità sarà aperto al mercoledì con orario 9- 12.