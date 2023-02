Casa Sanremo in concerto ad Alassio. Appuntamento in programma il 4 febbraio alle ore 21 alla Chiesa Anglicana.

Casa Sanremo in concerto ad Alassio, stasera.

ParoleSuoni partner ufficiale di Casa Sanremo Live Box. All’Anglicana serata in anteprima. Ospite il Maestro Ciro Barbato, Direttore Artistico e organizzativo di Casa Sanremo Live Box

Fondata nel 1990 ParoleSuoni non è una semplice agenzia di comunicazione, è un gruppo di lavoro che da Alassio si occupa di promuovere la musica e l’arte in genere nelle sue espressioni musicali. Una passione che nasce da lontano, sinonimo di vita, lavoro, possibilità di socializzare, di emanciparsi e di esprimersi.

Per questo il loro impegno è da sempre quello di dare una possibilità ai giovani artisti della nostra zona, ma non solo, che vogliono provare a trovare la loro strada nel panorama musicale.

In quest’ottica, ParoleSuoni da quest’anno è partner ufficiale di Casa Sanremo Live Box, per il quale hanno selezionato artisti, cantanti, cantautori, duo, band, da inserire nell’organico che sarà presente e si esibirà, ciascuno con un proprio brano, proprio a Casa Sanremo Live Box nella settimana del Festival della Canzone Italiana.

In un’anteprima di quello che verrà proposto nella vetrina sanremese, ParoleSuoni ha organizzato, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio, “Casa Sanremo in Concerto” sabato 4 febbraio alle ore 21 alla Chiesa Anglicana di Alassio.

Ospite della serata il Maestro Ciro Barbato, Direttore Artistico e organizzativo di Casa Sanremo Live Box, evento di riferimento in concomitanza del Festival di Sanremo​, ma anche e soprattutto direttore d’orchestra, pianista e compositore.

Una vita interamente vissuta tra musica, concerti, produzioni discografiche e alta formazione artistica. Ha diretto artisti del calibro di Dionne Warwick, Mario Biondi, Gigi D’Alessio, Katia Ricciarelli, Noa, e tanti altri.

Già direttore d’orchestra in molti spettacoli televisivi in Italia e all’estero, collabora come pianista e docente in orchestrazione e arrangiamento per diverse Università italiane e straniere, come il ‘Politecnico Scientia et Ars’ e la WAAPA University di Perth (Australia).

È Presidente e giurato in molti concorsi e contest nazionali e all’interno di talent televisivi come “Performer Italian Cup” in onda su Rai2. È autore del libro “L’Osservatore Esistenziale” e ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti tra i quali la lettera di referenze dal Console David Balloni, che lo descrive come “Orgoglio italiano nel mondo”.

Antracite, Li, Laura Lazzara, Narsi, Joyel, Alice Ricotta Lazzara, Andre Zaff, Anita, Sara Mantineo, Elettra, Juan Esteban, Rose, Emma Citzia, Francesca Pavese e Aurora Vicinanza sono tutti i nomi dei protagonisti e delle protagoniste di questa serata, anticipazione sulla straordinaria kermesse che vivremo dagli schermi televisivi a partire dalla prossima settimana.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere.