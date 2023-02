“Una mimosa rosa” con Andrea Scatolero, il nuovo singolo del cantautore genovese che giovedì 9 febbraio presenterà ufficialmente il brano.

Il cantautore “Over” genovese torna con il singolo “Una mimosa rosa” che anticipa il nuovo album di prossima uscita. La presentazione ufficiale il 9 febbraio su Sanremo TV.

Reduce da una campagna benefica portata avanti con il suo precedente lavoro discografico “Sale Olio & Pane”, il cantautore si prepara ora a presentare al pubblico un charleston. Sì, perché il singolo di apertura richiama proprio quelle sonorità tipiche del Cotton Club americano, del proibizionismo, ovviamente condite da un tocco di modernità e umorismo. Sound che si sposa perfettamente con i contenuti. Con simpatia, infatti, Andrea Scatolero si racconta scanzonato e sorridente, cantando versi ironici che contrappongono i due sessi. L’essere donna è il tema focale del brano, tanto da spingere lo stesso cantautore a domandarsi perché non sia nato così anche lui. Luoghi comuni e situazioni tipiche a confronto, che sembrano mutare in base al sesso. Già il titolo, “Una mimosa rosa”, rafforza il concetto femminile scegliendo due termini tipicamente riconducibili alla figura della donna. Così alcune espressioni cantate nel brano sembrano trovare significati differenti a seconda che a pronunciarle sia un uomo o una donna. Il messaggio vuole essere quello di scavalcare i preconcetti per sentirsi liberi di sognare o di esprimere per esempio un’emozione senza venire valutati o giudicati erroneamente.

Andrea Scatolero commenta così:

“Questo album non fa altro che integrare il concetto di valori in musica che si ritrova nei miei lavori. Conterrà 10 brani, ognuno dei quali sottolineerà e si concentrerà su uno di questi valori della vita. Il brano di apertura è nato da un mio frequente pensiero che si traduce in una domanda: ma perché non sono nato donna? Nel testo infatti ironizzo con luoghi comuni e stereotipi, con la volontà e la spinta ad andare oltre.”

Giovedì 9 febbraio alle ore 16 Andrea Scatolero presenterà ufficialmente il singolo “Una mimosa rosa” su Sanremo TV. Sarà infatti ospite del programma “Mestiere musica” condotto dal giornalista Claudio Gambaro, in diretta dalla postazione di Radio Sanremo al Grand Hotel & Des Angles e in onda sul canale 170 premendo il tasto verde del telecomando della smart tv.

Come nei lavori precedenti, Andrea è accompagnato da un numeroso gruppo di musicisti professionisti: arrangiamento, supervisione musicale, basso e chitarre: Paolo “Ballard” Ballardini. Batteria: Alfredo Vandresi (Delirium). Cori: Guendalina Bellamia. Sax: Massimo “Zago” Zagonari. Pianoforte, mix&mastering: Marco Canepa.

E ancora una volta torna il forte sostegno sociale. Il nuovo album infatti, che uscirà la prossima primavera, come i precedenti contribuirà a raccogliere fondi per la “Band degli Orsi”, associazione dell’ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova che si occupa di accogliere le famiglie dei bimbi ricoverati nell’istituto.

Link social di Andrea Scatolero:

YouTube —> https://www.youtube.com/@andreascatolero5690

Facebook —> https://www.facebook.com/andrea.scatolero.7

Instagram —> https://www.instagram.com/andyscatolero/