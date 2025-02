Palazzo Agostino De Franchi ha accolto il giovane pianista Filippo De Ferrari tra le sue mura, in piazza della Posta Vecchia 3

Palazzo Agostino De Franchi ha accolto il giovane pianista Filippo De Ferrari, che ha saputo arricchire la magistrale esecuzione musicale con note storiche sui vari brani e musicisti in programma, rendendo l’evento completo e accattivante.

Il sesto concerto sarà con grandissimi musicisti in trio i Maestri Calmaro, Del Grosso e Zanardi.

I Mercoledì Musicali giungono alla sesta stagione dopo il successo in crescendo delle precedenti.

Come sempre l’organizzazione è curata da Maurizio Daccà in collaborazione con il Maestro Josè Scanu, Direttore Artistico

e la partecipazione di Isabella Descalzo.

Il programma 2024 – 2025 propone un rinnovato calendario sia per la presenza di talentuosi musicisti e sia per la proposta di combinazioni musicali con vari strumenti.

I concerti saranno tenuti come di consueto sempre con la collaudata modalità in forma divulgativo/musicale.

I concerti dei Mercoledì Musicali si tengono nella sede de A Compagna, piazza della Posta Vecchia 3/5 alle ore 17,00.

Ricordiamo che non è necessario prenotare ma è meglio comunicare la propria presenza inviando una e-mail all’indirizzo posta@acompagna.org.

Vi aspettiamo numerosi come sempre e grazie!

Di ogni evento sarà fatto un comunicato.

Qui di seguito la promozione del concerto del 12 febbraio 2025

con il Trio degli Ambasciatori di Genova nel Mondo

Eliano Calamaro, Violino – Mario Del Grosso, Pianoforte – Nevio Zanardi, violoncello

per uno speciale concerto cameritico di musica barocca,

e il calendario generale per la nuova stagione musicale 2024 – 2025.

STAGIONE MUSICALE

2024

Mercoledì 13 novembre 2024, ore 17.00 – Concerto di apertura

Simone Morgillo, pianoforte

Mercoledì 27 novembre 2024, ore 17.00

Josè Scanu, chitarra

Chitarra dell’Ottocento: Paganini, Mazzini e la chitarra

Mercoledì 11 dicembre 2024, ore 17.00 – Concerto degli Auguri per le festività

Duo Romanza Elena Lanza Paolo Romanello, voce e chitarra

2025

Mercoledì 15 gennaio 2025, ore 17.00

Maria Grazia Amoruso, pianoforte: Ricordando Giorgio Questa

Mercoledì 29 gennaio 2025, ore 17.00

Filippo De Ferrari, pianoforte

Mercoledì 12 febbraio 2025, ore 17.00

Trio degli Ambasciatori:

Eliano Calamaro violino, Nevio Zanardi violoncello, Mario Del Grosso pianoforte

Mercoledì 26 febbraio 2025, ore 17.00

Quartetto d’archi ‘Gino Contilli’ e al pianoforte Raffaele Cecconi

Mercoledì 05 marzo 2025, ore 17.00 – omaggio alle Signore per la Festa della Donna

In collaborazione con il Conservatorio Vivaldi di Alessandria

‘Concerto Lirico’ con la classe di Canto di Lilia Gamberini, soprano

Mercoledì 26 marzo 2025, ore 17.00 – Concerto di chiusura

In collaborazione con il Conservatorio Paganini di Genova

Concerto di Elio Rimondi, chitarra e dei suoi allievi