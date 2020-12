Caruggi, in gruppo non distanziati e senza mascherine: sanzioni da 400 euro ciascuno

Ieri nel Centro storico genovese i carabinieri del Nucleo Radiomobile, durante un servizio finalizzato al controllo del territorio e al rispetto delle normative vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19, hanno visto un gruppo di 6 persone nei pressi di un esercizio commerciale.

I 6, tra i 28 e i 42 anni, sono stati controllati e identificati e sanzionati amministrativamente per un totale di 2.400 euro per non avere osservato il prescritto distanziamento e per non avere indossato i dispositivi di protezione individuale.