Caro bollette, Covid e guerra. Sabato convegno di Campomenosi al Savoia

Caro bollette. Sabato 12 marzo al Grand Hotel Savoia (ore 18) si svolgerà il convegno organizzato dall’europarlamentare genovese Marco Campomenosi (Lega) intitolato: “Bolletta energetica, materie prime e geopolitica. L’Europa della crisi post Covid tra la guerra, le scelte non fatte e l’incognita della transizione ecologica”.

“Dopo alcuni decenni – ha spiegato Campomenosi – di progresso dei rapporti politici, economici e commerciali a livello mondiale e, al netto di conflitti regionali anche profondi, di relativa pace, siamo giunti a un momento in cui fattori esterni condizioneranno sempre più fortemente le scelte politiche e macroeconomiche dei mesi e degli anni a venire.

Strumenti e istituzioni già rivelatisi deboli nella gestione di emergenze ordinarie rischiano di non essere in grado di reggere l’urto di una situazione geopolitica gravemente tesa, in un contesto economico già claudicante per i postumi della crisi causata dall’emergenza Covid.

Stiamo procedendo a larghe falcate verso un mondo nuovo, meno globale?

Sarà l’Atlantico l’orizzonte a cui estendere e rafforzare gli interessi commerciali del nostro Paese e dell’Europa intera?

Abbiamo fatto male i calcoli sulla nostra dipendenza da energia e materie prime?

Dobbiamo riprogrammare la transizione ecologica ricostruendola su basi più solide a tutela del lavoro e della competitività delle imprese del nostro continente?

Il convegno sarà aperto dagli interventi introduttivi, da remoto, del segretario federale della Lega Matteo Salvini, del presidente del gruppo Identità e Democrazia al Parlamento Europeo Marco Zanni e dal segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi.

Seguiranno gli interventi in sala degli eurodeputati Antonio Maria Rinaldi, Paolo Borchia e Massimiliano Salini e del fondatore di T-Commodity Gianclaudio Torlizzi, autore del libro ‘Materia rara’ che verrà presentato in questa occasione”.