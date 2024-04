Carlo Felice, prosegue il ciclo Mitteleuropa

Con Mitteleuropa, giovedì 18 aprile 2024 alle ore 20.00 al Teatro Carlo Felice il maestro Riccardo Minasi sarà alla direzione dell’Orchestra del Teatro nell’ambito della Stagione Sinfonica 2023-2024.

Al pianoforte Gianluca Cascioli. Il ciclo sinfonico Mitteleuropa esplora la ricca tradizione musicale del romanticismo tedesco: questo appuntamento è dedicato a Robert Schumann, con il Concerto per pianforte e orchestra in la minore op. 54 e a Johannes Brahms, con la Serenata n. 1 in re maggiore op. 11.

La carriera di Gianluca Cascioli è iniziata nel 1994, con la vittoria del Concorso Pianistico Internazionale U. Micheli; da allora si è esibito nelle principali sale del mondo e con molte orchestre, tra cui: Berliner Philharmoniker, Boston Symphony, Camerata Salzburg, Chamber Orchestra of Europe, Chicago Symphony, English Chamber Orchestra, London Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Mahler Chamber Orchestra, New York Philharmonic, Orchestra Filarmonica della Scala, Philharmonia Orchestra, Royal Concertgebouw di Amsterdam, Wiener Symphoniker, Wiener Philharmoniker. Si è esibito in veste di solista, sotto la guida di direttori quali Abbado, Ashkenazy, Chung, Gergiev, Harding, Muti, Maazel, Mehta, Temirkanov, Rostropovich. A partire dal 1995, Cascioli ha effettuato diverse registrazioni per Decca e Deutsche Grammophon.

Riccardo Minasi è il direttore principale della Mozarteumorchester di Salisburgo; i recenti e imminenti debutti sinfonici includono alcune tra le più rinomate sale da concerto italiane e internazionali.

Nel gennaio 2022 è stato nominato primo direttore artistico de La Scintilla all’Opera di Zurigo. Mantiene rapporti regolari con NDR Radiophilharmonie Hannover, Ensemble Resonanza.

Ha recentemente diretto produzioni operistiche per il Glyndebourne Festival Opera, per il Salzburger Festspiele, per l’Opera di Zurigo, per l’Opera di Stato di Amburgo, e ha debuttato alla Dutch National Opera, per l’Opéra National de Lyon.

Come solista e primo violino si è esibito con diverse importanti orchestre e solisti. Dal 2022 è direttore musicale dell’Opera Carlo Felice. ELI/P.