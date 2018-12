Carignano, cappon magro alla genovese doc: piatto perfetto per le festività natalizie

Cappon magro. Una tradizione genovese che è una prelibatezza. Situata in via Alessi, nel quartiere di Carignano, la rosticceria Gilberto dal 1970 produce gastronomia tipica e non poteva mancare il piatto delle festività natalizie per eccellenza.

Si tratta di una ricetta genovese doc non semplice da cucinare, ma che veniva realizzato con pochi prodotti di qualità. Dalla galletta del marinaio al pesce, che una volta si trovava sui banchetti dei moli della città vecchia.

Oggi il cappon magro viene arricchito di altri elementi ed è tra le prelibatezze del Natale. Debora e Paola, le attuali titolari della rosticceria di Carignano dopo lo zio Gilberto, sono un esempio di imprenditoria femminile semplice ma con molta cura nel preparare i piatti più tipici della cucina genovese.