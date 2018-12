Sei persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto questa notte, intorno all’1:45 tra uno scooter e una Fiat Doblò nell’incrocio tra via Cadorna, viale Brigata Bisagno e corso Buenos Aires; incrocio interessato dai lavori sulla copertura del Bisagno che hanno stravolto la circolazione.

Sei i feriti trasportati al San Martino e al Galliera. La più grave è una 17enne di origini brasiliane che era alla guida dello scooter ed è stata trasportata in codice rosso al San Martino dove si trova in prognosi riservata con alcune ferite all’addome.

Quattro feriti tra i passeggeri del Doblò alla cui guida c’era una ventottenne. Trasportati in ospedale in codice giallo non sarebbero in gravi condizioni. Tra di loro ci sarebbe anche una minore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica della polizia locale per i rilievi del caso.