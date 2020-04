“La Banca Carige eroga a tasso zero l’anticipo sulla Cassa Integrazione Guadagni ai lavoratori dipendenti per un importo massimo di 1.400 euro senza richiede interessi e spese aggiuntive.

La somma verrà messa a disposizione dei richiedenti in tempi rapidi con un’istruttoria accelerata e da remoto che limiterà al massimo, o eliminerà, le necessità di spostamento fisico delle persone.

Il prestito si estinguerà al momento del versamento da parte dell’Inps dell’indennità prevista o, in ogni caso, entro 7 mesi dall’erogazione.

Tale cifra è definita dalla Convenzione Nazionale siglata lunedì lunedì sscorso dall’Associazione Bancaria Italiana e dalle organizzazioni sindacali”.

E’ la sintesi di quanto hanno riferito oggi i responsabili di Banca Carige.

“L’operazione è in continuità con le iniziative intraprese a supporto del territorio per fronteggiare l’emergenza sanitaria, quali il prestito-ponte dedicato alle micro imprese ed ai lavoratori autonomi.

L’accordo, a cui Banca Carige ha subito aderito, ha la finalità sociale in questo momento delicato per l’economia nazionale e prevede che i lavoratori sospesi dalle attività a causa dell’emergenza COVID-19 possano ricevere dalle banche un’anticipazione, rispetto al momento di pagamento dell’Inps, dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel cosiddetto decreto “Cura-Italia”.

Banca Carige ha deliberato di offrire un’anticipazione in conto corrente dell’importo di 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore nei confronti dei lavoratori dipendenti di aziende che abbiano previsto la sospensione dal lavoro a zero ore, ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga”.

“Banca Carige ha aderito alla convenzione ABI per l’anticipo della CIG nella piena consapevolezza dei gravi disagi che oggi affrontano tutti coloro che non possono svolgere la propria attività lavorativa – ha aggiunto Francesco Guido, amministratore delegato di Banca Carige – come abbiamo fatto pochi giorni fa con il prestito d’onore dedicato ai lavoratori autonomi e alle microimprese, anche questa iniziativa sarà realizzata a tasso zero e spese zero.

Si tratta di provvedimenti certamente non risolutivi della crisi ma di azioni di primo intervento e riteniamo che l’azzeramento di qualsiasi onere per chi vive con maggiore difficoltà questo momento sia una forma di solidarietà concreta ma anche un gesto gentile e un patto di fiducia che ancora una volta Carige stringe con il suo territorio. #Celafaremo”. ABov