Banca Carige ha avviato un’azione di responsabilità per danni di immagine e patrimoniale per 138 milioni nei confronti dell’ex presidente Giovanni Berneschi dell’ex presidente del comparto assicurativo Ferdinando Menconi per le malversazioni che un processo penale ha già sanzionato (8 anni e 7 mesi a Berneschi, 8 anni e 6 mesi a Menconi.

In particolare per quanto riguarda le compravendite immobiliari gestite dall’allora comparto assicurativo le cui plusvalenze sono state riciclate in Svizzera.