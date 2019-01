Genoa-Milan, Comune di Genova chiede a Lega Calcio che partita si giochi alle 21

I responsabili del Comune di Genova oggi hanno inviato una missiva ai vertici della Lega di Serie A per far giocare Genoa-Milan alle 21, come previsto originariamente, anziché alle 15 di lunedì 21 gennaio.

Lo ha riferito l’agenzia Ansa citando fonti di Palazzo Tursi.

Ieri è emerso, infatti, che i vertici della Lega Calcio hanno deciso di anticipare la partita al pomeriggio “per motivi di ordine pubblico” su disposizione dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive.

Genoa-Milan, si gioca alle 15: tifosi rossoblu infuriati per decisione Lega Calcio

La giunta Bucci, a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi, per evitare disagi legati al traffico cittadino aveva chiesto alla Lega che a Genova non si giocassero più partite in giorni feriali e durante il normale orario di lavoro.

Con questa motivazione, il Comune ottenne lo slittamento dalle 17 alle 19 della gara di recupero tra Sampdoria e Fiorentina, giocata il 19 settembre scorso, che era stata rinviata a seguito della sciagura del 14 agosto.

I responsabili della Lega Calcio chiesero una deroga alla Uefa perché in quel giorno la partita era concomitante con alcuni impegni di Champions.