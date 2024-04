Ieri un tunisino 17enne, con precedenti di polizia e mai rimpatriato, durante un controllo antidroga svolto dai carabinieri di Ge-Maddalena in piazza Caricamento, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, suddiviso in dosi pronte per essere vendute.

Inoltre, lo spacciatore nordafricano aveva in tasca 80 euro in contanti, verosimilmente provento dell’illecita attività.

Il minore straniero è stato riaffidato ai genitori.

Droga e denaro sequestrati.