Cari Mostri torna a Genova con nuove storie esilaranti

Cari Mostri Volume 2″ debutta per la seconda volta a Genova a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 giovedì 7 novembre alle 20.45

La sottile, unica, inimitabile verve comica di una delle penne più creative della letteratura internazionale,”Cari mostri” di Stefano Benni è lo spettacolo tratto dall’omonimo libro di racconti. Il libro, pubblicato in Italia nel 2015, è una raccolta di racconti che ruotano intorno al tema del mostro e della mostruosità, e ovviamente della paura.

Dice Benni in uno dei racconti: “La paura è una grande passione, se è vera deve essere smisurata e crescente. Di paura si deve morire. Il resto sono piccoli turbamenti, spaventi da salotto, schizzi di sangue da pulire con un fazzolettino. L’abisso non ha comodi gradini.”

Siamo abituati a temere i mostri, a rinchiuderli negli armadi e a nasconderli nelle foreste buie e sconosciute. Racchiudiamo le nostre paure dentro la parola “mostro” e le lasciamo fuori dalla porta di casa. Pensiamo di essercene liberati, ma non ci accorgiamo che i mostri hanno molte forme (o forse passano attraverso le serrature). Mostri sono i bulli, chi incoraggia la guerra, chi avvelena il pianeta; mostri siamo anche noi quando, se dimentichiamo il PIN del cellulare, quasi smettiamo di esistere. Poi ci sono certamente gli alieni, i vampiri, e tutti gli altri esseri pelosi e terrificanti che vivono sotto i letti.”Cari mostri” è una raccolta che offre una visione panoramica su diverse forme di paura. Stefano Benni le immortala nella loro complessa e vivace varietà, e in questa moltitudine ci indica una certezza: il modo migliore per spaventare le paure, è farle ridere.

Con questa trasposizione teatrale del libro a cura di Michele De Negri, e messa a punto da Stefano Benni,il testo viene portato per la prima volta a teatro. Lo spettacolo è prodotto da Interno19, per la regia di Eleonora D’Urso, attrice, regista e insegnante.

Date: giovedì 7 novembre 2019 – 20:45

venerdì 8 novembre 2019 – 20:45

sabato 9 novembre 2019 – 20:45

Dove?

“Cari mostri” si terrà al Stradanuova Teatro Auditorium, a Palazzo Rosso, in Via Garibaldi 18 (ingresso da Vico Boccanegra).