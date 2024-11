Capotreno accoltellato da nordafricano, FN organizza ‘Passeggiate per la sicurezza’

“Dopo l’accoltellamento di un capotreno da parte di un immigrato nordafricano alla stazione di Genova Rivarolo, Forza Nuova ha deciso di organizzare nei prossimi giorni ‘Passeggiate per la sicurezza’ in città e sui treni. Questo grave episodio, insieme a diversi stupri avvenuti in altre città, dimostra il fallimento del Governo Meloni su un tema cruciale: immigrazione e sicurezza”.

Lo ha riferito oggi Angelo Riccobaldi, segretario ligure di Forza Nuova, annunciando l’iniziativa per la sicurezza a seguito dei fatti di ieri.

Il capotreno di 44 anni è stato aggredito a sputi e calci da una 16enne di origine nordafricana, ma che ha ottenuto la cittadinanza italiana, e da un 21enne egiziano, che poi lo ha anche accoltellato, soltanto perché aveva chiesto il biglietto alla coppia di nordafricani.

Entrambi i nordafricani in fuga sono stati presi dai carabinieri, tempestivamente intervenuti. La 16enne ieri sera è stata denunciata e subito rilasciata. Il 21enne è stato arrestato.

“Forza Nuova – ha aggiunto Riccobaldi – ritiene inoltre che il ministro del Mit Matteo Salvini pagherà presto il prezzo delle sue parole vuote di fronte alle politiche disastrose del Governo e rischia di subire la stessa sorte del premier Pedro Sánchez in Spagna, fischiato e inseguito dalla gente per non aver fatto nulla per la sua popolazione dopo l’alluvione. Se il Governo Meloni non è in grado di proteggere i cittadini, Forza Nuova si impegnerà a reagire, invitando tutti i genovesi a unirsi per difendere la comunità”.