Capotreno accoltellato, Crippa attacca la sinistra: aggressori sono perlopiù stranieri

“La sinistra che oggi si straccia le vesti contro l’aggressione al capotreno di 44 anni, avvenuta ieri a Genova Rivarolo, è la stessa che vorrebbe i nostri porti aperti e promuove ogni giorno l’accoglienza indiscriminata? La cronaca parla chiaro: la maggior parte degli aggressori sui treni è di origine straniera”.

Lo ha dichiarato stamane il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, commentando il grave episodio avvenuto ieri a Genova Rivarolo.

Il capotreno di 44 anni è stato aggredito a sputi e calci da una 16enne di origine nordafricana, ma che ha ottenuto la cittadinanza italiana, e da un 21enne egiziano, che poi lo ha anche accoltellato, soltanto perché aveva chiesto il biglietto alla coppia di nordafricani.

Entrambi i nordafricani in fuga sono stati poi acchiappati dai carabinieri, tempestivamente intervenuti.

La 16enne ieri sera è stata denunciata e subito rilasciata. Il 21enne è stato arrestato.

“Le chiacchiere – ha aggniuto Crippa – stanno a zero, e gli italiani vorrebbero coerenza. Come quando certi giudici dichiarano l’Egitto non sicuro. Abbiamo solo una domanda per loro: perché l’Italia con questa gente, che fa il bello e il cattivo tempo, è un Paese in cui si può stare sicuri?”.